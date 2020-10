Gomez: “Ilicic ha avuto il Covid, è andato in depressione. Voglio restare a Bergamo”

Alejandro Gomez, noto a tutti come il Papu, in un’intervista rilasciata in Argentina a TyC Sport ha parlato del suo futuro all’Atalanta con un pensiero su Ilicic ritornato in campo dopo un lungo stop: “Josip ha avuto il Covid e ha sofferto molto, è andato in depressione per questo motivo. Arriva un momento in cui la testa ti esplode, per fortuna ha recuperato e sta bene. Lui è importantissimo per noi. Futuro? Restano tre anni di contratto, a febbraio farò 33 anni. Sicuramente voglio continuare a vivere qui a Bergamo, sto molto bene, e spero di avere un posto nel club in futuro.L’anno scorso l’Atalanta forse era una sorpresa, ma oggi si è già fatta un nome in Champions e può mettere in difficoltà tutti. Ci prendiamo dei rischi in difesa, lo sappiamo ma giocare in modo offensivo ci ha portato dei risultati. Abbiamo la capacità di segnare molti gol”.

Foto: instagram personale