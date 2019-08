Gomez: “Il segreto dell’Atalanta? Siamo un gruppo molto unito”

Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club. Queste le sue parole: “C’è un po’ d’ansia in attesa che comincino le competizioni vere. Un altro anno qui? È un traguardo incredibile, punto a raggiungere le 300 partite in serie A. Sappiamo tutti che sarà un’annata difficile e piena di impegni importanti come la Champions, ma io sono uno che pensa al presente e alla domenica successiva. Il nostro segreto? Un gruppo che lavora sul campo e fuori è pronto a divertirsi e scherzare. L’aspetto mentale è fondamentale: che si vinca o si perda, dopo la singola partita bisogna essere capaci di voltare pagina. Contro la Spal sarà una battaglia come è sempre stata e come è giusto che sia, oltretutto contro una squadra solida e dotata in cui militano alcuni nostri ex compagni”.

Foto: Twitter Atalanta