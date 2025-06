Gomez: “Ho avuto dei colloqui con il Padova, cerco un club ambizioso”

29/06/2025 | 12:20:37

Il Papu Gomez è intervenuto a Sky Sport, dove ha parlato anche di futuro: “Vorrei un progetto serio e ambizioso, una squadra che mi permetta di esprimere il mio calcio e che abbia voglia di fare cose importanti, come ho fatto negli ultimi anni in club come Siviglia e Atalanta. Ho avuto un colloquio con Mirabelli (dirigente del Padova ndr), entro le prossime settimane prenderò una decisione definitiva sul futuro”.

FOTO: X Monza