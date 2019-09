Gomez: “Grande emozione per la prima in Champions. Dobbiamo avere rispetto, non paura”

La prima dell’Atalanta in Champions League è sicuramente una gara emozionante per il club e tutti i suoi tifosi. Al sentimento condiviso si unisce anche Alejandro Gomez, capitano nerazzurro, che debutterà in una competizione europea. Queste le parole del Papu a Sky Sport riguardo la sfida alla Dinamo Zagabria di questa sera e le sue personali sensazioni: “È un’emozione enorme. È la prima volta per l’Atalanta e per tanti giocatori della squadra. Un’emozione che cercheremo di trasmettere in campo. Immagino un’Atalanta come gli ultimi anni: pressing alto e tanti gol grazie al nostro gioco offensivo. La Dinamo Zagabria è una squadra pericolosa, è campione di Croazia, dobbiamo avere rispetto ma non paura. È un piacere che il presidente abbia detto che questa sarà la mia notte, che abbia tanta fiducia in me. Spero che lo sia e che possa aiutare la squadra a vincere la partita“.

Foto: twitter Atalanta