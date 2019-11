Gomez fischiato a Wembley. Sterling: “Colpa mia”

Joe Gomez è stato fischiato ieri sera nel corso della partita fra Inghilterra e Montenegro. I tifosi presenti a Wembley, non gli hanno perdonato la rissa con Raheem Sterling, che ha portato all’esclusione di quest’ultimo dalla Nazionale. L’attaccante del City, però, si è voluto assumere la responsabilità dei fatti, tramite un tweet pubblicato stamani: “A tutti i tifosi dell’Inghilterra, volevo lasciarmi alle spalle tutto ma devo parlare nuovamente: è stato difficile per me vedere un mio compagno di squadra fischiato per qualcosa di cui sono io il colpevole. Joe non ha fatto niente di sbagliato e vedere qualcuno fischiato, dopo una settimana difficile per lui, è stato sbagliato. Mi sono presto l’intera responsabilità di quanto avvenuto e ho accettato le conseguenze”.

Foto: Mundo Deportivo