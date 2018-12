Gomez: “Europa? Basta, nel parliamo a marzo. Ruolo? Preferisco giocare largo. Su Zapata e Petagna…”

Alejandro Gomez, fantasista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport analizzando il momento dei nerazzurri: “Il ko con l’Empoli? In realtà ho visto cose più brutte, come il 7-1 con l’Inter o la sconfitta di Cagliari di due anni fa. Cosa è successo con l’Empoli però non l’ho ancora capito, è stata una partita folle. Il cambio Zapata-Pasalic ha tolto profondità e siamo calati fisicamente, abbiamo smesso di aggredire. Che è la nostra forza. Europa? Sono stufo di sentire certi discorsi, non ha senso farli adesso, ne riparliamo a marzo. Il potenziale c’è tutto, ma la squadra a volte è un po’ troppo presuntuosa. Deve crescere come mentalità. Ripetere la passata stagione? le aspettative sono grandi, ma ogni stagione è diversa. Non andare in Europa non è certo un fallimento. Esterno o trequartista? Preferisco giocare largo a sinistra, ma mi sono adattato a muovermi anche al centro: dato che non siamo riusciti a trovare uno come Cristante, Gasperini mi ha provato in quella posizione. Differenze tra Petagna e Zapata? Il primo gioca più per la squadra ed è straordinario spalle alla porta, il secondo ha più potenza e velocità. Se tirerò ancora i rigori? Ne ho sbagliati 4 di fila tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Può bastare”.

Foto: Atalanta Twitter