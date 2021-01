Gomez e le stories…mute: è una risposta a Gasperini?

Risposta, possibile, del Papu Gomez alle dichiarazioni di Gasperini rilasciate ieri sera, dopo la vittoria di Benevento. Il tecnico dell’Atalanta aveva dichiarato come Gomez non si stava adattando al nuovo gioco, non si sacrificava per la squadra.

L’argentino ha pubblicato alcune stories su Instagram con una lente di ingrandimento su alcune azioni che lo vedono protagonista, dove rincorre gli avversari, recupera in fase difensiva, si “sacrifica” come diceva Gasperini.

Nessun commento però alle parole dell’allenatore, solo immagini.