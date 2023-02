Gomez: “Dopo l’eliminazione del Brasile, sapevamo già che avremmo vinto la Coppa del Mondo”

Durante l’intervista rilasciata a DSPORTS, Alejandro Gomez, ha svelato un retroscena sulla vittoria dell’Argentina a Qatar 2022, rivelando che, dopo l’eliminazione del Brasile per mano della Croazia ai quarti di finale, la squadra Albiceleste era certa di vincere la Coppa del Mondo: “Prima della partita contro l’Olanda abbiamo guardato tutti i rigori della partita tra il Brasile e la Croazia. Ci siamo detti: ‘Se il Brasile perde, la Coppa è nostra’. Quando la Croazia si è qualificata abbiamo iniziato a festeggiare come se avessimo già vinto. Da quando abbiamo messo piede in Qatar, sapevamo che saremmo diventati campioni del mondo. Non so perché, ma era chiaro a tutti”.

Foto: Instagram Gomez