Gomez: “De Ketelaere può arrivare al livello di Ilicic. Scamacca ha la stessa fame di Zapata”

Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il Papu, Alejandro Gomez, ha così parlato in vista della finale di Europa League di questa sera tra Atalanta e Bayer Leverkusen, partendo dal paragone tra De Ketelaere e Ilicic: “Qualcosa, non solo perché sono tutti e due mancini. Josip resta Josip, il giocatore che mi ha fatto innamorare come nessuno, aveva più fantasia. Ma quando arrivò era più esperto di Charles: bravo, perché non era facile abituarsi così presto, e bene, al calcio di Gasp. Ha 23 anni, può arrivare al livello di Ilicic”. E su Scamacca-Zapata: “Sono diversi? Sì, ma con la stessa fame di gol. E oggi Scamacca è un riferimento fondamentale per la squadra”.

Foto: Twitter Monza