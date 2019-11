Gomez: “Ci mancano un po’ gli attaccanti ma cercheremo di non far mancare la loro assenza”

Nella consueta intervista pre-partita di Atalanta-Juventus, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Alejandro Gomez. L’argentino si è espresso cosi: “Io personalmente sto molto bene. Sono rimasto a Bergamo e ci siamo allenati. Ci mancano un po’ di attaccanti e per noi sono giocatori fondamentali. Oggi cercheremo di non far mancare la loro assenza”. Sui tanti argentini in campo: “E’ una bella partita per tutti. Nella Juve ci sono tanti argentini, nell’Atalanta ci sono anche io. E’ bello vedere tanti connazionali che fanno bene per il loro paese”. Sulle inseguitrici che seguiranno questa partita con molta attenzione: “Soprattutto per l’Inter se noi vinciamo facciamo un favore ma soprattutto ci avviciniamo ai primi posti. Sarebbe bello”.

Foto: Profilo Twitter Ufficiale Gomez