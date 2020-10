Gomez: “Abbiamo maggiore consapevolezza. Con l’Ajax ci giochiamo già tanto”

Ai microfoni di Sky Sport, El Papu Gomez, autore del 2-0 con il Midtjylland, ha parlato della vittoria per 4-0 della Dea con i danesi.

Queste le sue parole: “La squadra ha un’altra esperienza e consapevolezza, sappiamo che può succedere di tutto. Se vinciamo la prossima ci mettiamo bene in classifica, speriamo di andare avanti. Questa sera siamo partiti a mille, volevamo subito far capire a tutti che quella di Napoli non era la vera Atalanta e ci siamo riusciti. Un primo tempo perfetto, nel secondo tempo abbiamo gestito bene il vantaggio. Tutti i miei compagni sono titolari in Nazionale, sono partite simili a quelle della Champions, guadagni esperienza”.

Fonte Foto: Instagram personale