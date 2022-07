Pierluigi Gollini si presenta al pubblico viola direttamente dal ritiro in Val di Fassa: “Quando si gioca nelle squadre forti è normale che ci sia competizione. La competizione fa bene a tutti, sicuramente giocherà chi merita e per me questo è uno stimolo. Le persone forti devono rubare qualcosa agli altri ed io lo farò anche con Terracciano e Rosati”

Foto: Twitter Fiorentina