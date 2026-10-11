Gollini: “Svilar deve recuperare al meglio, lo aspettiamo. La mia prestazione è una ricompensa”

11/10/2026 | 15:05:59

Le parole di Gollini a Dazn dopo il pareggio di Como: “Ovviamente è stata una partita che ho approcciato con un’emozione diversa dal solito, perché non giocare per così tanto tempo mette alla prova chiunque. È inutile dirlo, è stato difficile. Intanto, però, ci tengo a dire a Mile di stare tranquillo e di recuperare al meglio, perché lo aspettiamo tutti. È un grandissimo professionista, un gran ragazzo e abbiamo un ottimo rapporto. La mia prestazione di oggi è una ricompensa, perché tutto quello che ho avuto nella mia carriera me lo sono guadagnato con il lavoro, impegnandomi ogni giorno in campo, martellando continuamente e cercando di farmi trovare pronto. A volte le cose riescono bene, altre meno, però credo che nella vita il cerchio si chiuda: quando una persona si comporta bene, dà il massimo, ci mette il cuore e si impegna, anche se a volte le cose non girano per il verso giusto, alla lunga il lavoro viene ripagato”.

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