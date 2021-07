Gollini sempre più Tottenham. La sorpresa del 29 giugno sta diventando realtà

Pierluigi Gollini è sempre più vicino al Tottenham, una notizia sorprendente che vi abbiamo dato lo scorso 29 giugno quando non c’erano tracce di interesse degli Spurs e quando Fabio Paratici – suo estimatore – aveva chiesto informazioni approfondite all’entourage del portiere in uscita dall’Atalanta.

Adesso siamo ormai in dirittura, operazione tra i 15 e i 20 milioni di euro.

#Gollini–#Tottenham: dopo i contatti a sorpresa di fine giugno, da oggi si entra nel vivo per trovare una soluzione sulla formula — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 19, 2021

Foto: sito Atalanta