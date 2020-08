Gollini: “Purtroppo devo alzare bandiera bianca. Starò fuori due mesi”

Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini ha rimediato la lesione subtotale del crociato destro. L’estremo difensore racconta le sue condizioni su Instagram:”Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’e’ una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’e’ una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Staro’ fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo stop e’ obbligatorio.Mi dispiace. Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia Atalanta. Triste ma positivo. Triste e al vostro fianco. Sarò un tifoso un più. Forza ragazzi!”.

https://www.instagram.com/p/CDoSx7-A-DE