Gollini non convocato, c’è il Napoli. La Fiorentina aspetta Sirigu: nessuna sorpresa

Pierluigi Gollini non è stato convocato da Italiano per Fiorentina–Torino. Salvatore Sirigu è nella lista del Napoli che prepara la trasferta di Salerno. Cambia poco. La trattativa per uno scambio è quella completata martedì scorso, nessuna sorpresa. Gollini andrà al Napoli dopo questo weekend, Sirigu sarà viola e il club di Commisso rileverà il contratto che lo lega agli azzurri (scadenza giugno con eventuale opzione).

Foto: Instagram Gollini / Instagram Napoli