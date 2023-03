Gollini: “Mi dispiace che le mie parole siano state fraintese. Ho descritto uno stato d’animo senza rancore”

Storia Instagram per Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, che dopo la vittoria contro l’Atalanta, ha parlato anche dell’esperienza alla Fiorentina, dove ha detto, parole sue, si essersi sentito preso in giro.

Parole evidentemente non piaciute a tanti, anche a qualche tifoso che lo ha insultato sui social.

Il portiere ha scritto quindi: “Mi dispiace se le mie parole sono state fraintese… purtroppo le cose non sempre vanno come si spera, ho descritto un mio stato d’animo personale in un momento di vita, senza rancore e con massima riconoscenza verso chi ha creduto in me e mi ha supportato!”.

