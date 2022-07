Gollini: “Ho guardato tutte le partite della Fiorentina. Italiano è l’uomo in più”

La Fiorentina continua la campagna di rafforzamento estiva. Dopo gli acquisti di Mandragora e Jovic anche Gollini è arrivato a Firenze. Il portiere ex Atalanta si è presentato ai microfoni del club.

Queste sono le parole. “Mi ha parlato del modo di giocare della squadra anche se ho visto quasi tutte le partite della Fiorentina lo scorso anno. So cosa vuole da me, è un grande allenatore, lo sta dimostrando e può essere l’uomo in più per noi”.