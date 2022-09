Gollini critico: “Poco da dire, bisogna fare gol sennò così diventa dura”

Intervenuto a Sky Sport al termine del pareggio contro l’RFS Riga, Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, ha così commentato il pareggio maturato al Franchi contro il club lettone: “Credo ci sia poco da dire, non vedo ancora in noi quella determinazione per vincere le partite. Bisogna fare gol sennò così diventa dura, ma quando crei così tanto devi segnare. La mira può diventare un problema nel momento in cui non c’è la cattiveria, dobbiamo essere più determinati. Manca la tranquillità? Non lo so, lavoriamo tanto sulla fase offensiva. E’ un problema non solo di oggi, con l’Empoli abbiamo giocato sempre nella loro metà campo senza segnare come contro la Juventus. E’ successo con il Twente, ci deve essere un cambiamento nella nostra cattiveria“. Infine ha commentato la staffetta con Pietro Terracciano: “Io mi sento bene, ero molto felice dopo la partita con il Napoli poi sono andato in panchina e il mister ha questo modo di gestire il gruppo. Il rendimento sia mia che di Terracciano sta andando bene”.

Foto: Instagram Fiorentina