Gollini: “Ci alleniamo come se dovessimo ripartire. Sono consapevole dell’importanza economica del calcio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Gasperini è già sul pezzo: ci alleniamo come se il campionato dovesse ripartire, ci spinge a spingere sempre. Ma ci pensiamo già da soli, tutti. Euro 2020? Ormai pensavo di avere buone chance ma quel traguardo lo vedo come prima, ovvero: la concorrenza è tanta, ma non mi spaventa. Anche se si ripartirà da zero, magari ci saranno nuove dinamiche e avrò meno vantaggio. Se mi sentirei a rischio? Un po’ a rischio sì: come puoi non farti delle domande pensando ad esempio che in Germania c’è stata una nuova impennata di contagi? Sono combattuto fra la voglia di giocare, la consapevolezza di quanto sia importante il calcio anche a livello economico e il dubbio che sia egoistico pensare solo a me stesso e al mio sport.”

Foto: sito ufficiale Atalanta BC