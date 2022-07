Gollini: “Addio all’Atalanta non per scelta tecnica ma per problemi con una persona”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo portiere della Fiorentina, Piergiorgio Gollini ha parlato anche del suo addio all’Atalanta e dei problemi nati a Bergamo.

Queste le sue parole. “Il mio addio all’Atalanta non è stato per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona. Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi. Sono cinque anni che gioco in Europa con continuità e ci siamo sempre qualificati in Champions. Sono in Nazionale da tre anni e il mio valore l’ho dimostrato e sono qua per confermare il mio valore”.

Foto: Instagram Fiorentina