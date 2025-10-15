Golden Boy 2025, i finalisti: c’è Yildiz, Pio Esposito tra le Wild Card
15/10/2025 | 19:56:12
Questi sono i finalisti del Golden Boy, presente Yildiz, l’interista Pio Esposito è tra le Wild Card:
PAU CUBARSÍ – Barcellona
DÉSIRÉ DOUÉ – Paris Saint-Germain
DEAN HUIJSEN – Real Madrid
KENAN YILDIZ – Juventus
MYLES LEWIS-SKELLY – Arsenal
WARREN ZAÏRE-EMERY – Paris Saint-Germain
ARDA GÜLER – Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
ETHAN NWANERI – Arsenal
JORREL HATO – Chelsea
GEOVANY QUENDA – Sporting Lisbona
ESTÊVÃO – Chelsea
LENY YORO – Manchester United
SENNY MAYULU – Paris Saint-Germain
NICO O’REILLY – Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR – Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT – FC Porto
LUCAS BERGVALL – Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY – Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR – RC Strasbourg
Le Wild Card:
JOBE BELLINGHAM – Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO – Inter
RODRIGO MORA – FC Porto
GIOVANNI LEONI – Liverpool
ALEKSANDAR STANKOVIĆ – Club Brugge
Foto: Instagram Pio Esposito