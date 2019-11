Questa mattina, a Roma, presso la Sala Giunta del Coni, è stato eletto il miglior giocatore Under 21 che gioca in Europa. Arrivata alla XVII edizione, il Golden Boy 2019 è stato vinto da Joao Felix dell’Atletico Madrid. Al 2° posto Sancho del Borussia Dortmund, 3° Kai Havertz del Bayer Leverkusen. A Gianluigi Donnarumma del Milan il premio “Best Italian Player Under 21”.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Atletico Madrid