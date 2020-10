Goldaniga: “La Sampdoria arriva meglio ma il derby è una partita a parte”

Intervistato da Sky Sport, Eduardo Goldaniga, difensore del Genoa, ha parlato del derby della Lanterna di domenica prossima, parlando del momento dei grifoni, dopo la difficile situazione covid.

Queste le sue parole: “L’emergenza avuta è alle spalle, finalmente siamo rientrati tutti e vogliamo far bene. Adesso stiamo cercando di tornare in forma, ieri in tanti hanno messo minuti nelle gambe”.

Sul derby: “Adesso sappiamo che abbiamo un bel tour de force ma il derby è una partita a sé, non contano tanto le gambe quanto il cuore. Vincere sarebbe una grande soddisfazione per noi, per i tifosi, per la società e per la città. Non facciamo proclami, ce la metteremo tutta per provare a vincere. Conosciamo la forza dei nostri avversari che stanno vivendo un bel momento. Sicuramente metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Dispiace per l’assenza dei tifosi, i derby sono speciali proprio perchè ci sono loro”.

Sul Genoa: “Fin dal primo giorno a Genova ho sempre detto che venire qui è sempre stato un mio obiettivo. La città e i colori mi hanno sempre attirato molto. Speriamo che la mia avventura continui a lungo e nel migliore dei modi”.

