Goldaniga: “Orgoglioso di aver portato mentalità ed esperienza. Sugli obiettivi…”

10/08/2025 | 18:45:05

Intervenuto ai canali ufficiali del Como, Edoardo Goldaniga ha parlato del recente rinnovo contrattuale (fino al 2028) e non solo. Di seguito le dichiarazioni salienti del difensore italiano: “Il rinnovo del mio contratto è sicuramente motivo di grande orgoglio, soprattutto perché essere un giocatore del Como, oggi, è davvero qualcosa di speciale. Quando sono arrivato al Como in Serie B, l’ho fatto con l’obiettivo di portare la mia mentalità vincente e la mia esperienza, dopo aver già trascorso diversi anni in Serie A. Sono orgoglioso di essere riuscito, dopo soli sei mesi, a tornare in Serie A, questa volta indossando la maglia del Como”. Uno sguardo al futuro e agli obiettivi della società comasca: “Da quando sono qui, ci sono stati tanti cambiamenti, ma siamo sempre riusciti a costruire un gruppo forte e positivo. Anche quest’anno, con l’arrivo di tanti giovani, è bello poter condividere esperienze, lavorare insieme e creare un vero spirito di squadra. Credo davvero che anche questa stagione abbiamo una squadra solida”.

Foto: Instagram Goldaniga

