Gold Kane:73 gol in 65 partite, il bomber che gioca da fuoriclasse

27/10/2026 | 10:21:22

Harry Kane è il nuovo Pallone d’Oro. Una stagione da protagonista assoluto, costruita a suon di gol e prestazioni che hanno convinto i votanti ad assegnargli il riconoscimento più prestigioso del calcio individuale. I numeri raccontano gran parte della sua annata: 73 reti in 65 partite tra Bayern Monaco e nazionale inglese, con 61 gol realizzati con il club tedesco e altri 12 con l’Inghilterra.Ma fermarsi alle statistiche sarebbe riduttivo. Kane non è soltanto un centravanti che vive per concludere l’azione: è un attaccante moderno, capace di abbassarsi, partecipare alla costruzione e collegare i reparti come un trequartista. Lavora da numero 10, interpreta diverse fasi del gioco e poi si presenta in area con l’istinto e la freddezza di un autentico numero 9. La sua capacità di leggere gli spazi è una delle caratteristiche che lo rendono diverso. Quando arretra per ricevere il pallone, può attirare i difensori avversari e liberare corridoi per gli inserimenti dei compagni. Quando invece decide di attaccare la profondità, diventa un finalizzatore implacabile. Una doppia natura che gli permette di incidere sia nella manovra sia negli ultimi metri.Il bottino della stagione 2025-2026 conferma la sua straordinaria continuità. Con il Bayern ha segnato 61 gol in tutte le competizioni, conquistando Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa nazionale. In Champions League ha trovato la rete 14 volte, mentre in campionato ha chiuso per la terza stagione consecutiva da capocannoniere.Il Pallone d’Oro 2026 premia quindi non soltanto la quantità delle reti, ma anche la capacità di Kane di essere determinante in contesti differenti. Il centravanti inglese ha saputo unire il lavoro per la squadra alla concretezza sotto porta, trasformando ogni stagione in una dimostrazione di continuità. Un attaccante che pensa e gioca da numero 10, ma che continua a segnare con i numeri di un numero 9.

Foto: x Bayern Monaco