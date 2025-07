Gold Cup, trionfa il Messico: battuti gli USA 2-1 in finale, decimo titolo nella storia

07/07/2025 | 08:50:11

Il Messico si è laureato campione della Gold Cup 2025, conquistando il trofeo per la decima volta dopo aver superato per 2-1 gli Stati Uniti. Nonostante l’avvio lampo degli americani, passati in vantaggio dopo appena 4 minuti con un colpo di testa vincente di Chris Richards, il match ha cambiato volto già nel primo tempo: al 30’, Raúl Jiménez ha riportato il risultato in parità con una conclusione precisa da dentro l’area. Il gol decisivo è arrivato a 13 minuti dalla fine: Édson Álvarez ha insaccato di testa su sviluppi da calcio piazzato, dopo un iniziale annullamento per fuorigioco corretto dal VAR. Proteste a parte – soprattutto per un tocco di mano sospetto in area di Jorge Sánchez, ignorato dall’arbitro – il punteggio è rimasto invariato nonostante il forcing finale degli Stati Uniti, che hanno sfiorato il pareggio con Patrick Agyemang nei minuti conclusivi. Il successo vale al Messico il secondo titolo consecutivo nella competizione e conferma la superiorità nei confronti diretti contro gli USA nelle finali (ora 6 vittorie a 2).

Foto: insta messico