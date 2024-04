Gol, spettacolo e rimonte, ma al Bernabeu finisce 3-3 tra Real Madrid e Manchester City

Parità al Santiago Bernabeu! Termina 3-3 la gara d’andata dei quarti di finale tra Real Madrid e Manchester City. La gara si sblocca dopo appena 2′ e a passare in svantaggio sono i Blancos a causa di una papera di Lunin su una punizione di Bernardo Silva, ha ribaltato il match contro il Manchester City già nella prima parte del primo tempo ed è arrivato al duplice fischio avanti 2-1. La rete del pari è figlia di una deviazione di Ruben Dias su un tiro senza troppe pretese di Camavinga, quella del sorpasso di un clamoroso contropiede che ha visto Rodrygo battere Ortega grazie anche a un tocco di Akanji. Poco dopo l’ora di gioco, il Manchester City al Bernabeu ha trovato il gol del pareggio. Azione avvolgente della squadra di Guardiola, inizialmente sviluppata da un onnipresente Bernardo Silva e conclusa da una parabola perfetta di Phil Foden, liberato al tiro da Stones. Cinque minuti dopo, è arrivato anche il gol del nuovo vantaggio dei campioni d’Europa in carica: Grealish libera Gvardiol che con un tiro a giro dal limite dell’area non lascia scampo a Lunin. E’ una partita che non finisce mai quella del Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City. Entrato da pochi minuti, Luka Modric ha dato il via all’azione del 3-3 dei campioni di Spagna: il croato ha smistato per Vinicius e poi il brasiliano ha servito Valverde, autore di un gol capolavoro con una conclusione al volo. Ma termina così al Bernabeu, 3-3 tra Real Madrid e Manchester City.

Foto: Instagram City