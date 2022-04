Partita dai tanti ribaltamenti quella offerta quest’oggi da Bologna e Udinese che, al Dall’Ara, danno vita a un effervescente 2-2. Hickey e Udogie in gol nel primo tempo, mentre nella ripresa Success completa la rimonta e porta in vantaggio i friulani. I padroni di casa non demordono e, all’ora di gioco, pareggiano con Sansone.

Foto: sito ufficiale Bologna