Gol e spettacolo, il Bologna batte 3-2 il Torino. Decide un autogol di Biraghi al 90′

Bellissimo anticipo in Serie A per la gara del venerdì sera, un 3-2 scoppiettante tra Bologna e Torino. I padroni di casa vincono 3-2 e rilanciano le loro ambizioni anche verso la rincorsa Champions. Decide un autogol di Biraghi al 90′ che condanna il Toro.

Il Bologna passa in vantaggio al 20′ con Ndoye. Palla persa da Adams a centrocampo, Pobega verticalizza per Ndoye. Lo svizzero non sbaglia contro Vanja. Prima mezz’ora con un netto dominio del Bologna, che reclama un rigore al 28′, revocato poi dal VAR. Il Toro però risponde. Al 38′ arriva il pareggio, un po’ a sorpresa se vogliamo. Maripan serve in mezzo Vlasic, l’intervento di Holm favorisce il croato. Sinistro e pareggio granata. Si va all’intervallo sull’1-1 con il Bologna che si rammarica per un primo tempo in controllo, chiuso però in pareggio.

Nella ripresa, il Torino passa addirittura in vantaggio al 64′. Il nuovo arrivato Elmas brucia Beukema con un tunnel e con uno scavetto dolce batte Skorupski. Esordio strepitoso per l’ex Napoli. Il Bologna reagisce con veemenza. Al 70′ arriva il 2-2. Calcio di rigore per i felsinei, ancora Ndoye non sbaglia. Il Bologna ci prova fino alla fine. Al 90′, dopo una azione confusa, una mischia, è una deviazione di Biraghi a condannare il Torino e far esplodere il Dall’Ara per il 3-2.

Vince il Bologna che sale a 41 punti, scavalcato il Milan e ora la zona Champions non è un sogno.

Foto: sito Bologna