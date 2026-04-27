Gol e spettacolo all’Olimpico: Lazio-Udinese termina 3-3

27/04/2026 | 22:49:26

Termina con un clamoroso 3-3 il posticipo del lunedì sera tra Lazio e Udinese. Gara folle, con l’Udinese avanti due volte, Lazio che non molla mai.

L’Udinese la sblocca al 18′ con Ehizibue. Azione prolungata dei friulani in zona d’attacco e, dopo vari tentativi, Kinglsey Ehizibue trova il guizzo vincente per battere Motta: una gran botta di destro che non dà scampo al giovane portiere biancoceleste.

La Lazio trova il gol del pareggio in apertura di secondo tempo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, il pallone arriva al limite dell’area di rigore per Pellegrini: coordinazione perfetta del terzino sinistro della Lazio, che mira il secondo palo e con una prodezza al volo di mancino sigla l’1-1.

Pedro completa il ribaltone e porta avanti la Lazio. Un altro gol stupendo, dopo quelli di Ehizibue e Pellegrini. L’ex Chelsea e Barcellona, su assist di Basic, sigla il 2-1.

L’Udinese però non demorde e sale in cattedra Atta che prima pareggia la gara e poi al 93′ trova il 3-2 per i friulani che contro ribaltano la gara.

Ma la Lazio non demorde e al 95′ con Maldini arriva il clamoroso 3-3, Un finale incredibile all’Olimpico. Un pareggio che vede la classifica la Lazio salire a 48 punti, l’Udinese a 44.

Foto: sito Lazio