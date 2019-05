Gol e spettacolo al Dall’Ara: il Bologna batte 3-2 il Napoli, Mihajlovic è decimo

Il Bologna batte il Napoli nel secondo anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Al Dall’Ara gli uomini di Mihajlovic si impongono per 3-2 dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. Il risultato si sblocca al minuto 42, con i padroni di casa che passano in vantaggio con una perfetta incornata di Santander. Passano soltanto quattro minuti e gli emiliani raddoppiano: stavolta è Dzemaili che buca Karnezis con un mancino chirurgico dal limite dell’area. Nel secondo il Napoli torna in carreggiata: al 57′ Ghoulam calcia da posizione defilata trovando l’angolo giusto, poi al 78′ Mertens trova il 2-2 con un guizzo in area di rigore. Ma all’ultimo respiro Santander con una bellissima torsione firma il 3-2 e la sua doppietta personale. Una vittoria che permette alla squadra di Mihajlovic di volare momentaneamente al decimo posto.

SABATO 25 MAGGIO

18:00 Frosinone- Chievo 0-0

20:30 Bologna-Napoli 3-2 (Santander 2, Dzemaili – Ghoulam, Mertens)

DOMENICA 26 MAGGIO

15:00 Torino-Lazio

18:00 Sampdoria-Juventus

20:30 Atalanta-Sassuolo

20:30 Cagliari-Udinese

20:30 Fiorentina-Genoa

20:30 Inter-Empoli

20:30 Roma-Parma

20:30 Spal-Milan

CLASSIFICA: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta, Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; 44 Bologna; Sassuolo 43, Spal 42; Parma, Cagliari 41; Fiorentina, Udinese 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 25; Chievo* 17.

*3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Bologna