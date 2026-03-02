Gol di Kabasele, Udinese-Fiorentina 1-0 dopo i primi 45′

02/03/2026 | 21:34:33

Udinese avanti sulla Fiorentina dopo i primi 45′, poche emozioni e bassa qualità per la Fiorentina. Si sblocca tutto al 10 con il gol dell’Udinese. Angolo battuto da Zaniolo e colpo di testa di Kabasele che prende il tempo a Rugani e batte De Gea. Occasione viola al 27′. Traversone dalla destra di Harrison con Kean che non riesce a deviarlo in porta. La sfera palla però resta in area e dopo una serie di contrasti tra Parisi e la difesa dell’Udinese arriva sui piedi di Mandragora, che da buonissima posizione calcia alto sopra la traversa.

Foto: Instagram Kabasele