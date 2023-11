Gol capolavoro contro l’Everton: Garnacho Imita Cristiano Ronaldo nell’esultanza

In campo in questo momento ci sono Manchester United e Everton: Alejandro Garnacho ha dato vita a un momento indimenticabile. Realizzando un gol spettacolare, il giovane attaccante ha scelto di esultare in modo iconico, replicando la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo di fronte ai tifosi presenti.

La partita, che vede lo United sfidare l’Everton, ha acquisito un tocco di magia grazie al gesto del talento argentino. Emulare un’icona del calibro di Ronaldo in un momento così cruciale dimostra non solo il talento del giovane, ma anche il rispetto e l’ammirazione per chi ha scritto la storia della squadra.

Questo omaggio ha catturato l’attenzione degli spettatori e ha aggiunto un elemento emozionante alla sfida. Un gesto che trasuda personalità, considerato il modo in cui Cristiano e i tifosi dello United si sono lasciati.

Foto: Garnacho Instagram