Gol annullato all’Empoli a Udine. Tonolini (vice commissario CAN): “Decisione al limite. Episodio molto complesso”

Mauro Tonolini, vice commissario della CAN, si è così espresso dallo studio DAZN in Open Var, per commentare il gol dell’1-0 dell’Empoli, di Maleh, a Udine, annullato dopo una review al VAR, che è stato contestato aspramente dai toscani.

Queste le sue parole: “Decisione sicuramente al limite, l’episodio è molto complesso. Irrati, che è VAR della gara, pone l’attenzione su quei tre elementi. Gli ultimi due tocchi di mano a nostro avviso non sono punibili, l’unica situazione punibile è il gomito di Niang su Kristensen. Viene toccato sul volto appena prima di toccare il pallone, la lettura di Irrati è questa. Avremmo preferito che l’episodio fosse risolto in campo e non da VAR, l’intensità si giudica meglio da lì. Però parliamo del volto, parte del corpo più tutelata. I potenziali tocchi di mano non sarebbero punibili in quanto movimenti congrui. Rigore finale per l’Udinese? Decisione corretta del VAR, si poteva fare meglio dal campo. E sarebbe assolutamente cartellino rosso per DOGSO non genuina”.