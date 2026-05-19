Gol annullato a McKennie, Tommasi a Open VAR: “Chiara spinta su Gosens”

19/05/2026 | 16:06:47

Il designatore arbitrale ad interim della Serie A, Dino Tommasi, ha parlato a Open VAR di Juventus-Fiorentina, in particolare sul gol annullato a McKennie.

Le sue parole: “Questa è una decisione sostenibile, presa sul campo dall’arbitro Massa. L’azione la vede e la valuta anche l’assistente Alassio, che ce l’ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo, viene avallata giustamente dalla sala VAR da Chiffi e Meraviglia con un’analisi chiara girando tutte le telecamere. Qui il concetto è chiaro, McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone. Non è una contesa aerea dove c’è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente”.

Foto: Instagram Juventus