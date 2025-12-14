Gol annullato a David, traversa di Zortea: Bologna-Juve 0-0 dopo i primi 45′

14/12/2025 | 21:33:24

Finisce 0-0 il primo tempo ma non mancano occasioni al Dall’Ara tra Bologna e Juve. Bologna e Juventus si affrontano a viso aperto con tanti ribaltamenti di fronte al Dall’Ara. Prima occasione dopo 5′ per i padroni di casa, punizione dalla destra, la palla arriva a Orsolini che calcia, Di Gregorio respinge. Primo squillo della gara. Orsolini da fuori tenta il sinistro a giro sul secondo palo, Di Gregorio c’è. Al 36′ viene annullato il gol del vantaggio della Juve firmato da David, McKennie era partito in posizione irregolare. Al 45′ trema la traversa di Di Gregorio, con Zortea che calcia dopo essere stato innescato da Orsolini, ma è sfortunato.

