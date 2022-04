Gol annullato a Bennacer, protesta anche Lucas Hernandez (il fratello di Theo): “Scandaloso”

Ha fatto parecchio discutere il gol annullato ieri sera a Bennacer, che avrebbe inevitabilmente potuto riaprire la gara. Il VAR non ha convalidato la rete dell’algerino per un fuorigioco di Kalulu, che avrebbe ostruito la visuale di Handanovic. Le polemiche sono andate in scena nel post gara, con Pioli che ha sbottato come noto nelle classiche interviste, ma anche sui social. Ad esempio in una storia Instagram pubblicata dal fratello di Theo Hernandez, Lucas, il difensore del Bayern Monaco ha commentato l’episodio con uno “Scandaleux”, ovvero “Scandaloso”, con tanto di tre emoticon della risata in modo decisamente sarcastico. La storia ora non è più presente, con il francese che l’ha rimossa.

FOTO: Twitter Hernandez