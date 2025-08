Goglichidze: “Un onore essere il primo georgiano dell’Udinese, farò del mio meglio”

06/08/2025 | 18:49:46

Saba Goglichidze ha parlato via Instagram, presentandosi ai tifosi dell’Udinese dopo l’ufficialità del suo trasferimento: “Ciao, sono felice di essere qui e di unirmi a questa squadra. Sarò il primo giocatore georgiano nella storia dell’Udinese. Farò del mio meglio per rendere orgogliosi il mio Paese e la bandiera della Georgia”. Questo il comunicato dei friulani: “Una garanzia per il futuro e il presente della difesa bianconera: Saba Goglichidze è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore georgiano è stato acquistato a titolo definitivo dall’Empoli ed ha firmato un contratto quinquennale. Difensore moderno, dotato di grande struttura fisica ma, al tempo stesso, tecnico e veloce, si è subito contraddistinto come uno dei migliori giovani centrali della scorsa Serie A con la maglia dell’Empoli

FOTO: X Udinese