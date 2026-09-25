Godts-Lukebakio: un gol per tempo, troppo Belgio e pochissima Italia

25/09/2026 | 22:39:55

Gli Azzurri perdono 2-0 contro il Belgio nella partita di ritorno con Roberto Mancini in panchina.

Un primo tempo di dominio belga, con l’Italia incapace di imporre il proprio gioco e gli ospiti decisamente più pericolosi. Il Belgio costruisce diverse occasioni e concede poco agli uomini di Mancini, che faticano a trovare spazi e a rendersi pericolosi dalle parti della porta avversaria. Al 20′ arriva il vantaggio belga: gli ospiti si fanno nuovamente avanti e trovano la rete dell’1-0 con Godts, che porta avanti il Belgio.

Nella ripresa l’Italia reagisce alla rete di svantaggio e va in avanti alla ricerca del pareggio, costringendo il Belgio a difendersi nella propria metà campo. Gli Azzurri creano molto di più rispetto al primo tempo, ma non riescono a concretizzare le occasioni costruite. L’imprecisione sotto porta viene pagata al 69’, quando i Diavoli Rossi trovano il raddoppio con Lukebakio, che finalizza una ripartenza. Nel finale l’Italia non riesce a riaprire la partita e il match si chiude sul 2-0 in favore del Belgio.

Foto: X Belgio