Godinho (vice all. Torino): “Vanoli sta bene. Ha svolto gli esami, fortunatamente è tutto a posto”

02/05/2025 | 23:42:01

Lino Godinho, vic eallenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro il Venezia: “Vanoli sta bene dal punto di vista medico. Ha svolto gli esami che doveva effettuare e fortunatamente è tutto a posto”

Poi ha proseguito sulla gara: “Il primo tempo non è stato quello che abbiamo preparato, non siamo stati tanto bravi a capire le pressioni, siamo arrivati spesso in ritardo e loro erano tranquilli. Non era ciò che ci aspettavamo. Nella ripresa volevamo mettere più energia, non solo cambiare l’atteggiamento”.

Su Vlasic: “Certo, perché abbiamo cambiato la nostra pressione. Quando recuperavamo la palla ci siamo messi un po’ più d’accordo con la nostra struttura offensiva e quando avevamo la palla Vlasic aveva davvero più libertà e poteva fare la differenza”.

Su Elmas e Biraghi:””Sì, è vero, sono due giocatori di altissimo livello. Elmas ha aiutato la squadra ad avere più qualità nell’uno contro uno, stressa veramente l’avversario che punta ed è un ragazzo che ha anche gol. Capisce bene la fase difensiva, è completo, ha esperienza e ha aiutato tantissimo. Biraghi ci ha dato mano non solo per le caratteristiche calcistiche, ma anche per quelle mentali, è sempre attivo e aiuta il compagno a essere in partita”.

Infine, sui giovani: “Sì, assolutamente perché per noi e per il Torino è importante valutare i ragazzi giovani. Dembele si è preparato durante tutto l’anno per essere disponibile per queste giornate, è un ragazzo con molta energia, capisce molto bene i momenti della gara, sta molto, molto bene. Perciun ha molta, molta energia, voglia di fare bene e molto coraggio. Quando arriva l’opportunità ci aiutano”.

