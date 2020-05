Godin: “Tornare all’Atletico? Non da calciatore, ma resto loro tifoso”

Intervenuto sul profilo Instagram della Federcalcio uruguaiana, il difensore dell’Inter, Diego Godin, ha parlato della possibilità di tornare all’Atletico Madrid: “Ho ricordi straordinari all’Atletico, è stata una tappa della mia vita, il ciclo da calciatore più bello della mia carriera, il più bello della mia vita. Ora ho voltato pagina, sto vivendo una nuova esperienza, diversa dalle altre che mi obbliga a imparare situazioni nuove. Qui a Milano voglio vincere. Tornare? Non credo, non certo da calciatore. Non so cosa farò in futuro, vorrei rimanere nel calcio, vedremo. Sarò sempre tifoso dei colchoneros. Simeone? Il Cholo è un allenatore completo che prepara le gare in maniera molto intelligente. Ha delle capacità innate, è passionale, connesso con i suoi giocatori. Un direttore d’orchestra. Sa che può vincere ancor prima di andare in campo. E poi, quando vinci per anni, sei indiscutibile. L’Atleti gioca ormai a livelli top da tempo”.

Foto: sito ufficiale Inter