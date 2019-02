Godin: “Abbiamo superato tutte le avversità, noi più forti anche del VAR”. E i tifosi interisti sul web…

Diego Godin, difensore uruguaiano – come raccontato – promesso sposo dell’Inter, ieri sera ha trascinato il suo Atletico Madrid contro la Juventus siglando anche il gol del definitivo 2-0: “Le partite importanti e con tanta tensione vengono decise dai dettagli. Anche ieri è stato così. Per fortuna abbiamo superato le avversità e siamo stati più forti del VAR e dell’arbitro dato che in più di una circostanza qualcosa non è andata in maniera perfetta”, queste le dichiarazioni del classe 1986 ai microfoni di Movistar Plus. Sul web, intanto, i tifosi interisti hanno manifestato tutto il proprio entusiasmo per la rete firmata da Godin contro i bianconeri e, in particolar modo, c’è già chi vorrebbe il Flaco come nuovo capitano nerazzurro. Per questo, però, è ancora presto…

Foto: Bleacher Report