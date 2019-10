Godin: “Siamo in fase di apprendimento, Conte ci trasmette il suo modo di vivere il calcio”

Tra poche ore, Diego Godin tornerà a giocare nella Spagna che lo ha accolto negli ultimi 12 anni di carriera. Il difensore dell’Inter è stato così intervistato dal sito della UEFA e ha parlato della sua scelta e dei primi tempi in nerazzurro: “Finora ho imparato e ho visto che, per poter fare bene, bisogna essere una squadra e sapere cosa significhi essere una squadra. Tutti i giocatori devono impegnarsi a difendere su ogni pallone e a fare tutto quello che serve dal punto di vista difensivo. Dobbiamo sapere come muoverci quando non abbiamo la palla per aiutare i compagni, difendere e riconquistare il pallone. Da Conte impariamo ogni giorno. È un processo quotidiano, soprattutto perché per noi è un allenatore nuovo. Per ora siamo in una fase di adattamento e sviluppo. Il mister ci comunica i suoi concetti, ci fa capire come vuole che giochiamo, come deve lavorare la squadra e la sua mentalità. Ci trasmette anche la sua passione, ovvero il suo modo di vivere la vita e il calcio: anche questa è una parte molto importante. Non solo ci spiega i suoi concetti tattici, ma anche il suo modo di ‘sentire’ il calcio, che ha la stessa importanza. E noi impariamo. È vero che sono più adatto al calcio italiano che a quello inglese, anche per le sue caratteristiche e per il modo di vivere il calcio. Dal punto di vista culturale, Italia e Spagna sono più simili rispetto all’Inghilterra. Ed è anche vero che siamo più simili come mentalità calcistica e per la passione dei tifosi“.

Foto: twitter Inter