Godin: “Sarà testa a testa fino alla fine. Ecco le differenze fra Juve ed Inter”

Diego Godin, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dell’inizio di stagione che ha visto protagonisti nerazzurri e Juventus: “I bianconeri hanno vinto in serie campionati su campionati con una facilità tremenda. Questo dimostra la superiorità dei bianconeri in A. Noi stiamo competendo, siamo cabeza a cabeza. Però inutile mentire, manca davvero troppo tempo. Serve giocare ogni gara come una finale, la Juventus ha un ventaglio di giocatori più ampio per giocare e vincere le partite. Se non ce la fanno come squadra, ecco che viene fuori la giocata del singolo. Noi, invece, dipendiamo dalla squadra, deve funzionare tutto”.

Foto: Inter twitter