Godin: “Per spiegarvi cos’è l’anima dell’Uruguay devo venire a Milano. Ora vedrete…”

Diego Godin è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’annuncio, il club neroazzurro ha pubblicato un breve video sul proprio profilo Twitter con le parole del difensore uruguayano: “Avete mai visitato l’Uruguay? Un paese piccolo ma forte. Il Rio de La Plata, la Garra Charrua, il mate, il Maracanazo, la Celeste, questo è tanto ma non è tutto. Cosa significa veramente essere uruguaiano non può essere espresso in un breve video. Per spiegarvi che cos’è l’anima dell’Uruguay devo raggiungervi a Milano. Sul campo. Sono Diego e ora vedrete”.

Foto: twitter ufficiale Inter