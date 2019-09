Godin: “L’Inter come il mio Atletico. E Conte somiglia a Simeone. Derby? So cosa significa”

Diego Godin si racconta ai microfoni di Dazn. Il difensore uruguaiano dell’Inter ha raccontato i primi mesi in nerazzurro in vista del derby contro il Milan: “Somiglianze tra questa Inter e il mio Atletico Madrid? Sì. Per prima cosa, abbiamo una base importante e solida rappresentata dall’allenatore. Credo sia fondamentale, è la pietra sulla quale si basa tutto. A Madrid c’era Simeone, qui c’è Conte che ha una grande personalità ed è in grado di supportare il peso della squadra, della tifoseria e di trasformare tutto in energia positiva. E poi è uno che crede nel lavoro, lo sappiamo bene: nel calcio devi lavorare, essere intenso e credere in quello che fai. Il parallelismo tra quell’Atletico e l’Inter esiste. Qui siamo un gruppo nuovo, nonostante in molti siano qui da tempo. Ne sono arrivati diversi di nuovi giocatori, però effettivamente vedo la stessa unione, questa energia positiva, questa complicità, questo buon ambiente nello spogliatoio. Credo sia fondamentale. E poi l’entusiasmo della gente: è una cosa positiva. Paragone Simeone-Conte? Sì, si assomigliano. Osservandoli, la prima cosa che noti è l’intensità e la passione con le quali vivono ogni allenamento. Credo sia una componente essenziale, si vede, si trasmette. E poi, ovviamente, la mentalità vincente: una mentalità da allenatore che sicuramente è innata. Questa credo sia una cosa in comune tra i due. Derby? So cosa significa un Clasico per il tifoso, per la gente. E quindi, di conseguenza, uno deve prepararlo, viverlo e capirlo come lo vive la gente”, ha chiuso Godin.

Foto: sito ufficiale Inter