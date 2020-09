Godin, il ds del Cagliari conferma: “Vuole giocare qui, trattativa in corso”

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato della trattativa in corso per Diego Godin durante la presentazione del centrocampista Marin. Queste le dichiarazioni più significative: “Godin non ha bisogno di presentazioni, c’è stato un approccio e c’è il gradimento del giocatore che vorrebbe venire da noi. Non è una trattativa semplice, ma se ci fossero le condizioni giuste sarebbe una grande opportunità per noi”.

Foto: Instagram Godin