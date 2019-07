Godin: “Ho scelto l’Inter perché mi ha convinto più di tutte le altre”

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il neo difensore dell’Inter Diego Godin, ha parlato del suo approdo in nerazzurro. Ecco le sue parole: “L’ Inter si è fatta viva per prima e nettamente con più decisione rispetto ad altri club. Mi hanno illustrato il progetto: è ambizioso, come me. E mi piaceva l’idea di farne parte e di poter aiutare l’Inter a realizzarlo. Juve? Sì, un anno fa c’era stata la Juve, il Manchester United, in passato pure il City. Ma in quel momento avevo un contratto in vigore con l’Atletico, non pensavo di andar via. Stavolta è stato differente, ero in scadenza. Ma posso dire che nessun club mi aveva convinto come è riuscita a fare l’Inter”.

Foto: Twitter ufficiale Inter