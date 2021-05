Godin: “Contenti per la salvezza. Non potevamo venire a San Siro a fare figuracce”

Il difensore del Cagliari, Diego Godin, ha parlato al sito ufficiale del Cagliari dopo lo 0-o in casa del Milan.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo per il Cagliari, che un mese e mezzo fa sembrava difficilissimo. Siamo felici, soprattutto per la nostra gente, i nostri tifosi, che hanno sofferto tanto insieme a noi e ancora più di noi. Amano questa squadra ed è bello avercela fatta. Volevamo coronare la salvezza con una bella prova stasera al cospetto di un avversario fortissimo nello scenario più bello. Lo dovevamo a noi stessi, alla nostra gente, al calcio e a tutti gli avversari del campionato che meritano rispetto. Non potevamo venire qui a giocare sotto tono, appagati dal risultato raggiunto, rischiando di fare una figuraccia”.

Dov’è iniziato questo percorso?

“La vittoria sul Parma è stata decisiva, da lì siamo partiti per un percorso di queste settimane nelle quali abbiamo concretizzato una grande rimonta, esaltante. Sicuramente senza quel 4-3 allo scadere sarebbe stato tutto più duro. Adesso ci godiamo il traguardo raggiunto, pensiamo alla prossima sfida col Genoa da onorare come abbiamo fatto oggi, poi sarà tempo di pensare al futuro, a programmare e a non ripetere certi errori, ma ora chiudiamo la stagione al meglio”.

Foto: Twitter Cagliari